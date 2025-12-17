Con la aprobación del presupuesto de Egresos 2026 para Veracruz, el Congreso del Estado aprobó también el aumento salarial para la gobernadora Rocío Nahle y su gabinete.

La mandataria veracruzana tendrá un aumento de 9 mil 800 pesos en promedio, para llegar a un sueldo neto de 84 mil 750 pesos.

Los secretarios de despacho recibirán 80 mil 663 pesos, mientras que los subsecretarios y homólogos ganarán cerca de 68 mil 981 pesos.