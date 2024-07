Verónica Delgadillo, alcaldesa electa, aplaude la decisión de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal (TEPJF), de no hacer recuento de votos de 864 casillas de la elección a la alcaldía tapatía.

“Y la respuesta que dio el día de ayer el Tribunal, sin duda es una muy buena noticia para todas y todos nosotros, dejen les explico por qué. Porque dijo que esas 864 casillas no era necesario que se abrieran. ¿Por qué no era necesario? Porque son válidas, porque no hay ninguna razón para que dudemos de la validez de esas casillas. Entonces solo echemos sumas: mil 190 casillas contabilizadas voto por voto y el tribunal dice otras 864 que están perfecto orden, es el 99.5 por ciento de las casillas que en total orden que confirman que ganamos Guadalajara”.

Verónica Delgadillo arremetió contra “Chema” Martínez, al considerar que no sabe perder. (Por Gricelda Torres Zambrano)