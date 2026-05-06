Luego del incendio forestal que se registró dentro del Bosque Los Colomos, que habría afectado a poco más de 5 hectáreas, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sentenció que no se puede especular con el uso de suelo del bosque o con posibles construcciones, pues está protegido por ley. La idea la calificó como una conclusión errónea de origen.

“No, eso ni siquiera puede pasar por la mente de alguien, es nuestra área protegida, nosotros hemos estado cuidando al bosque y así va a seguir. Lo que está protegido seguirá protegido. – entonces no tiene caso que le prendan fuego? – Pues alguien que se le ocurre hacer ese tipo de cosas, sólo está lastimando nuestro patrimonio, pero por ninguna circunstancia tendrá alguna lógica. Ni siquiera la ley lo permite. Cuando hay una situación de ese tipo tienen que pasar 20 años para que se puedan habilitar algún tipo de licencia. Sería una conclusión muy equivocada de cualquier persona, no es una razón para que se pueda emitir alguna licencia en ese sentido”.

Hasta el momento no se ha podido definir si el incendio en Los Colomos fue accidental o provocado. (Por Gustavo Cárdenas)