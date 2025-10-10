El Comude Guadalajara informó que la Vía RecreActiva sí operará este domingo, aunque con cierres parciales debido al paso de la Romería de la Virgen de Zapopan.

Desde las 7:00 horas se cerrará el tramo entre Calzada Independencia y Avenida Unión, así como Chapultepec, entre Justo Sierra y Niños Héroes.

Los tramos se reabrirán de forma gradual conforme avance la peregrinación y concluya el operativo de limpieza, hasta restablecer la ruta completa a las 11:00 de la mañana.

Las actividades recreativas en parques y plazas del recorrido se mantienen sin cambios, incluyendo talleres, baile y juegos en espacios como el Parque San Jacinto y el Jardín del Carmen.