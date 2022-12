Los pilotes que sostendrán el viaducto elevado por el que pasará el tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum no afectarán o casi no impactarán el suelo ni el subsuelo donde sean instalados, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Ah no, todo impacta, todo está medido, pero es mínimo el impacto que tiene, porque donde va a entrar el pilote no hay nada que signifique afectar un manto acuífero, una cueva, mucho menos un sitio arqueológico, que los hay en cavernas. Todo eso está analizado, estudiado. –¿Y no se va a afectar? —No, no se va a afectar”.

Por otro lado, informó que la línea aérea del gobierno mexicano que será manejada por el Ejército, comenzará a funcionar a partir de finales del 2023. (Por Arturo García Caudillo)