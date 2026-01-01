Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y motivado por la próxima llegada de su hija, el cantante Vicente Fernández Jr. decidió bajar de peso y dar prioridad a su salud. Así lo compartió el primogénito del llamado “Charro de Huentitán”:
“Oportunamente lo hice con buen tiempo para recibir a mi bebé, debo considerar de los años que vivo sean de calidad y sean de muy buena salud para poderle durar lo suficiente para que mi hija crezca y se desarrolle y tengamos una buena situación, yo como papá”.
La hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González podría nacer el 17 de febrero, fecha en la que don Vicente Fernández cumpliría años. (Por Katia Plascencia Muciño)
Vicente Fernández Jr. prioriza su salud ante próxima paternidad
Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y motivado por la próxima llegada de su hija, el cantante Vicente Fernández Jr. decidió bajar de peso y dar prioridad a su salud. Así lo compartió el primogénito del llamado “Charro de Huentitán”: