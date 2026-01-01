Con el objetivo de mejorar su calidad de vida y motivado por la próxima llegada de su hija, el cantante Vicente Fernández Jr. decidió bajar de peso y dar prioridad a su salud. Así lo compartió el primogénito del llamado “Charro de Huentitán”:

“Oportunamente lo hice con buen tiempo para recibir a mi bebé, debo considerar de los años que vivo sean de calidad y sean de muy buena salud para poderle durar lo suficiente para que mi hija crezca y se desarrolle y tengamos una buena situación, yo como papá”.

La hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González podría nacer el 17 de febrero, fecha en la que don Vicente Fernández cumpliría años. (Por Katia Plascencia Muciño)