La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la vinculación a proceso de Édgar David “N” y María Guadalupe “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio intencional y lesiones calificadas, derivados de una agresión ocurrida el 18 de septiembre de 2024 en el municipio de El Salto.

De acuerdo con la investigación, los imputados y un tercer involucrado cerraron el paso a dos hombres que viajaban en un Nissan Versa; uno de ellos murió tras ser atacado con arma punzocortante y machete, mientras que el otro sobrevivió con lesiones graves.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa por un año.

La Fiscalía confirmó además la detención del tercer presunto implicado, Édgar Arturo “N”, el pasado 27 de enero en Zapopan. (Por Edgar Flores Maciel)