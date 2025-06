Luego de que la mexicana Katia Itzel García hizo historia al ser la primera mujer en dirigir como silbante un partido oficial de la Copa Oro, la ex árbitra Vicky Tobar, quien fue la primera en figurar en la Liga MX, dijo que Katia tiene muchas cualidades para seguir creciendo en el arbitraje nacional e internacional, y que ahora ya hay mas facilidades para la mujer.

“La verdad fantástico, es una mujer muy preparada, siempre ha puesto lo mejor de ella misma. No se da por vecina, ahora las cosas son un poquito mas fáciles que en mi época, antes se decía que era imposible. Se le ven muchas cualidades, tiene buena condición física y carácter para solucionar las cosas”.

Katia Itzel dirigió el juego entre Curazao y El Salvador, y todo apunta a que tendrá al menos otros encuentro de la Copa Oro.

Por otro lado, Vicky Tovar recordó el debut que tuvo en el balompié mexicano de la primera división como primera silbante mujer que fue en “2004 en el juego Irapuato Vs América”, donde dijo que fue muy complicado aparecer, pues nadie se animaba a darle una oportunidad, hasta que llegó a dirigir la Comisión de Árbitros Arturo Yamasaki. En ese juego de su debut le tocó dirigir en el campo a Cuauhtémoc Blanco, quien según algunos medios de comunicación la insultó al final del juego al decirle que mejor “se vaya a lavar trastes a su casa”, aspecto que aclaró la misma ex arbitra: “Yo no escuché nada, a 30 metros el venía y había mucha prensa, yo no oí nada, fueron los de prensa los que dijeron. A mí para que ese señor me lo diga en mi cara le falta mucho, fue lo que dije en su momento, que me lo diga en mi cara y después en un programa en televisión lo volvió a decir con Angélica Vale”. (Por Martín Navarro Vásquez)