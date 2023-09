Las 13 víctimas que continúan con el proceso judicial por el desplome de la Línea 12 del Metro, no solo consideran la reparación económica del daño sino también garantías de atención médica, la exigencia para que el Sistema de Transporte Colectivo opere con seguridad y que un caso como éste no vuelva a repetirse, así lo comenta el asesor jurídico de las víctimas, Teófilo Benítez.

“Lo que se busca aquí es la verdad histórica de esto, quien tenga que ser culpable que sea castigado, si ellos van a hacer una propuesta económica, pues esta propuesta económica debe de estar contemplada no para unas víctimas y para otras no, debe de estar contemplada para todas de manera equitativa e igualitaria, y no como ellos lo dijeron que solamente se les propusiera a las víctimas que no han firmado un acuerdo reparatorio”.

Por ello, en 15 días a más tardar, analizarán los términos de un acuerdo reparatorio. (Por Arturo García Caudillo)