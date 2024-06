Después de llegar a cinco días en huelga de hambre, madres de familia que se manifiestan a las puertas del Congreso del Estado informaron que presentarán un amparo en contra de diputados, por omisión legislativa, por retardar la aprobación de la Ley contra la Violencia Vicaria, motivo de su protesta.

Acusan que los diputados ni siquiera saben cuándo subirán el tema al pleno y hoy supuestamente se reunirían para destrabar el dictamen, pero no hay ningún diputado en el Congreso.

En la voz Chantal Jaime del colectivo Madre yo sí te creo:

“Y el día de ayer en la noche nos informaron que no habría ninguna sesión el día de hoy, que no se van a juntar y nosotras pues estamos desesperadas, o sea, tres de nuestras compañeras ya son las que llevan las 118 horas”.

En protesta por la apatía de las autoridades para resolver el tema, esta mañana llevaron a cabo una protesta con cacerolazos afuera del recinto legislativo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)