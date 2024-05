Encadenadas una de otra, un grupo de 12 madres de familia que han sido víctimas de violencia vicaria, iniciaron una huelga de hambre al exterior del Centro de Justicia para las Mujeres, en Circunvalación y Normalistas, en reclamo porque venció el plazo el 27 de mayo y el Congreso de Jalisco no aprobó la Ley contra la Violencia Vicaria, que se encuentra en la congeladora legislativa.

Las integrantes de la agrupación Madre, yo sí te creo, señalaron entre sus reclamos que la legislación debe ser enfocada a combatir la violencia contra las mujeres. Uno de los temas que tienen entrampada la discusión es el hecho que el dictamen atiende violencia vicaria contra ambos géneros. Nato Montes, fundadora de Madre yo si te creo, expresó.

“En sesión del 4 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el reconocimiento de la violencia vicaria y señaló que no deja en indefensión a los hombres quienes pueden defenderse mediante métodos tradicionales de violencia familiar”.

La huelga de hambre durará en tanto no se apruebe la Ley contra la Violencia Vicaria en el Congreso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)