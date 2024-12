Ante la ola de robos y hurtos que se han incrementado en el Macrobús y Mi Macro Periférico, usuarios revelan cómo la banda que opera en estos sitios, tiene perfectamente definido dónde y en qué horario cometer los ilícitos.

Carlos Aguayo, víctima de hurto en mi Macro Calzada, habla al respecto.

“Mira a mí me pasó esto en la estación San Juan de Dios, a la hora que me iba a subir al Macrobús, era hora de mucha gente, mucho movimiento de gente, como tres tipos y como dos mujeres más o menos hacen como bola, entonces las mujeres te cierran un poquito el paso y el que va a mero atrás, el de enmedio, te jala de la presilla o de una bolsa o donde puedas, y en cuanto te da el jalón aflojan las mujeres la entrada, y uno que va a un lado te mete la mano y te sacan lo que sea y no te das cuenta, porque tienen manos de seda”.

Víctimas coinciden en que estaciones como San Juan de Dios, Bicentenario, Lázaro Cárdenas y Niños Héroes, son el sitio preferido de los delincuentes. (Por Edgar Flores Maciel)