La Comisión de Arbitraje del Futbol mexicano designó a Víctor Cáceres como juez central para el Clásico Nacional entre América y Chivas programado para celebrarse el sábado a las 18:50 hrs en el estadio Ciudad de los Deportes dentro de la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga MX.

Esta será la segunda ocasión que Cáceres dirija un Clásico, el anterior fue en el Clausura 2023, cuando las Chivas derrotaron 3-1 a las Aguilas en el Estadio Azteca, con anotación de último minuto de Gilberto Orozco Chiquete, para clasificar a la Final de ese torneo.

América tiene dos bajas confirmadas para el clásico contra Chivas; el uruguayo Sebastián Cáceres, quien se lesionó con la Selección de su país y estará ausente por lo menos un mes, y el chileno Diego Valdés, que sigue sin recuperarse del hombro izquierdo; confirmó el entrenador André Jardine, quien además dijo, que para él no hay favorito en este encuentro.

“Para mi en clásicos no hay favorito, sí son clásicos de verdad de importa mucho el momento de uno o de otro. Aprendí desde niño que no hay favorito, si llega un equipo que está muy bien y enfrenta a otro que viene mal y cuando tu ves el clásico las cosas se invierten, o lo contrario también puede pasar”.

Por su parte, el Guadalajara tuvo trabajo táctico esta tarde y nuevamente entrenó con equipo completo excepto el Chicharito Hernández, de cara al clásico del sábado ante el América. Alan Mozo dijo que es un partido que no se puede perder y que dará todo para buscar el triunfo.

“Me motiva muchísimo y me siento muy feliz de poder representar a Chivas en este tipo de partidos que somos un equipo con puro mexicano y bueno estoy muy feliz de poder defender esta playera en otro clásico”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)