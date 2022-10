Desde ayer jueves se encuentran desplegados elementos de Protección Civil en la costa de Jalisco particularmente en once municipios como La Huerta, para atender a la población ante los efectos de “Roslyn”, ubicada esta tarde en Michoacán en categoría de tormenta tropical, confirma su titular, Víctor Hugo Roldán Guerrero.

“Estamos trabajando en Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán y Villa Purificación. Esos once municipios son los que tendremos principal cuidado y atención”.

Se espera que el domingo toque tierra, en tanto se evalúa la posibilidad de evacuar a la población de La Huerta.

Aún no comienzan las lluvias en la zona costera, pero la UdeG informa que se suspenden las clases para mañana sábado. (Por Gricelda Torres Zambrano)