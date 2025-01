El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva rechaza que tenga problemas con el equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y no descarta sumarse a la 4T cuando concluya su administración en abril próximo.

“No ha habido una propuesta concreta, o sea yo siempre dije la presidenta lo que hizo fue preguntarme si estaría dispuesto a trabajar con el gobierno federal lo que le dije que si, es una puerta que no se había abierto, es una puerta que se pudo haber explorado abrir y hay plena armonía he, o sea yo les aseguro que me van a ver trabajando algún día con la presidenta, o sea porque lo quiero hacer, quiero ayudarle, o sea me van a ver como mexicano ayudándole”.

Indica que tampoco se descarta como candidato para los próximos comicios.

(Por Claudia Manuela Pérez.)