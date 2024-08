No significa no, y por no respetar eso un cocinero de un hospital público fue vinculado a proceso.

Se trata de Fernando “E”, quien labora como jefe de cocina en un hospital público donde también trabaja la víctima, en la colonia Las Conchas del municipio de Guadalajara.

Presuntamente el 30 de julio del año pasado Fernando acudió al área de trabajo de la víctima y sin mediar palabra la tocó de forma inapropiada, por lo que la víctima denunció penalmente al hombre.

El juzgador consideró que había elementos para vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual y le fueron dictadas medidas cautelares tales como que no se puede acercar a la víctima durante medio año, entre otras. (Por José Luis Escamilla)