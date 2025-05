Después de una maratónica audiencia celebrada en los juzgados federales de Puente Grande, finalmente el alcalde de Teuchitlán, José Ascención “N”, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravada por ser servidor público.

Los datos de prueba aportados por la defensa no fueron suficientes, y finalmente la juez Ana Beatriz Aguilar, lo vinculó por encontrar datos de prueba aportados por el ministerio público federal que lo relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación y las operaciones criminales que se desarrollaban en el rancho Izaguirre.

El alcalde desde su captura hasta el final de la audiencia concluida la madrugada de este sábado, se apegó su derecho constitucional de no declarar. En su contra se presentaron cuatro testigos protegidos, quienes en sus diferentes declaraciones sostuvieron que el edil recibía dinero por parte del grupo criminal, además de haberlo visto en al menos dos ocasiones visitando el rancho en cuestión.

A favor del alcalde declararon su secretaria particular, un bombero y su chofer, quienes coincidentemente aseguraron que José Ascensión no conocía ni siquiera el camino para llegar al predio.

El munícipe deberá permanecer en prisión el tiempo que dure su proceso, para lo cual la juez fijó un período de 4 meses para concluir las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)