Fueron vinculados a proceso dos policías municipales de Guadalajara que abusaron de su cargo para extorsionar a un ciudadano.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción el 22 de Junio del año pasado un hombre robó un artículo de una tienda de artículos para el hogar y los policías Luis Eduardo y Felipe de Jesús acudieron para detener al causante.

Sin embargo el personal de la tienda dijo que no procederían legalmente contra él y aún así los dos uniformados tapatíos se lo llevaron detenido.

Le pidieron al hombre cinco mil pesos para liberarlo y regresarle su automóvil, por lo que la víctima completó la cantidad de cuatro mil 500 pesos que entregó a los uniformados.

La víctima denunció a los policías, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

El juez que conoció del caso vinculó a los policías a proceso por los delitos de abuso de autoridad y cohecho.

Les dictó como medidas cautelares que acudan al juzgado para firmar semanalmente, que no abandonen el estado y que no se acerquen a la víctima. (Por José Luis Escamilla)