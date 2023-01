El ex director del Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Ignacio “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, informa la fiscalía anticorrupción de Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación este exfuncionario fue denunciado porque aprobó un período vacacional a una servidora pública que no tenía derecho a ello.

El juez de control y oralidad Luis Daniel Canales González decidió vincularlo a proceso por el delito de abuso de autoridad, sin embargo le concedió la suspensión condicional del proceso a cambio de cumplir con algunas medidas cautelares tales como no cambiarse de domicilio, no salir del país, acudir periódicamente al juzgado para firmar y pagar como donativo siete mil pesos a favor de una clínica de rehabilitación. (Por José Luis Escamilla)