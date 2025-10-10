Tras una audiencia de casi 12 horas, un juez vinculó a proceso al exfutbolista Omar “N” por el delito de abuso sexual infantil agravado, cometido presuntamente durante seis años en contra de una menor de edad.

El juzgador determinó que las pruebas presentadas por el abogado de la víctima, Juan Soltero, fueron suficientes para sustentar la acusación y emitir la resolución en favor de la afectada.

Como medida cautelar, el exjugador deberá permanecer en prisión preventiva durante seis meses mientras se desarrolla el proceso penal. El juez otorgó un mes adicional para el cierre de las investigaciones complementarias.

De acuerdo con su defensa, encabezada por Leobardo Treviño, Omar “N” dispone de 15 días para interponer un amparo o apelación. El abogado señaló que su cliente se encuentra afectado anímicamente por la resolución. (Por Edgar Flores Maciel)