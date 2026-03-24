El ex gobernador de Baja California, Jaime “N”, fue vinculado a proceso judicial por las acusaciones de los delitos de peculado, uso indebido de funciones y abuso de autoridad.

Durante una audiencia, un juez de control determinó como válidos los argumentos que presentó el Ministerio Público durante las indagatorias de las que se le acusan.

El también dirigente estatal del Partido del Trabajo es investigado por la licitación de una planta de celdas fotovoltaicas a cargo de la empresa Next Energy en el Valle de Mexicali, misma que no se completó.