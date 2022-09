Un ex policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas.

La carpeta por la que se investiga a este ex policía data de Septiembre de 2018 cuando no se supo más de la víctima.

El imputado es Estelxy “R” de 42 años de edad, quien fue detenido días atrás en la delegación de San Martín de las Flores del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El juez que conoció del caso vinculó a proceso al imputado por el delito de desaparición forzada de personas y como medida cautelar le dictó prisión preventiva oficiosa por un año.

Hasta el momento todavía es desconocido el paradero de la víctima. (Por José Luis Escamilla)