Por irse de vacaciones cuando no le tocaba una funcionaria municipal de Puerto Vallarta fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad.

Se trata de Alma Delia “N”, quien se desempeñaba como titular administración y finanzas del Consejo Municipal del Deporte de aquel destino turístico.

Los hechos que se imputan a Alma Delia ocurrieron durante el invierno del año pasado y por los cuales su jefe también se encuentra en proceso por haber autorizado las vacaciones.

Durante la audiencia de vinculación a proceso el juez que conoció del caso la vinculó a proceso y dictó medidas cautelares tales como presentarse a firmar periódicamente, no puede salir del país y no puede acercarse o comunicarse con algunos de los involucrados. (Por José Luis Escamilla)