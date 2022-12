Confirma la Fiscalía de Jalisco la vinculación a proceso de un hombre que estuvo difundiendo en internet imágenes y video íntimos de su ex pareja sentimental, convirtiéndose así en una de las primeras aplicaciones de la conocida como Ley Olimpia.

El imputado es Jorge Alberto “R” quien de acuerdo con la carpeta de investigación sostuvo una relación sentimental con la víctima durante 10 años hasta diciembre de 2019 que terminaron.

Desde entonces Jorge Alberto estuvo insistiéndole a la víctima para que regresaran, pero ante la negativa de ella la amenazó con difundir en internet videos de encuentros íntimos que sostuvieron durante la relación. El agente del Ministerio Público acreditó que parte de este material estuvo en circulación y ya había sido retirado, pero otro más seguía vigente.

El juez que conoció del caso decidió vincularlo a proceso por delitos cometidos contra la dignidad de las personas, violación a la intimidad sexual y chantaje. Le fueron dictadas medidas cautelares tales como que no puede salir del estado, no puede acercarse a la víctima o su familia y debe acudir al juzgado para firmar una vez al mes. (Por José Luis Escamilla)