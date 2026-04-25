Un juez vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por su presunta participación en el robo con violencia de una camioneta en la colonia Santa Margarita, de Zapopan.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el imputado habría amagado a la víctima con un arma de fuego y la agredió físicamente para despojarla de su vehículo y sus pertenencias, en hechos ocurridos en junio de 2023.
El acusado permanecerá en prisión preventiva por un año, mientras que la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Vinculan a proceso a hombre por robo violento de camioneta en Zapopan
Un juez vinculó a proceso a Francisco Javier “N” por su presunta participación en el robo con violencia de una camioneta en la colonia Santa Margarita, de Zapopan.