Un médico internista fue vinculado a proceso por su presunta participación en la muerte de uno de sus pacientes, con lo que suman dos profesionales de la salud bajo proceso por esta razón.

El nuevo imputado es el médico internista Roberto “S”, quien el 12 de enero de 2019, operó a un menor de edad en un hospital particular de San Pedro Tlaquepaque.

Sin embargo, el paciente presentó complicaciones casi de inmediato y se reveló que debió ser intubado en ese instante, sin embargo no ocurrió así y finalmente falleció un mes después.

Se determinó que la causa de muerte fue encefalopatía hipóxica isquémica.

Durante el proceso judicial fue vinculado a proceso el anestesista Pablo Eduardo “V”, sin embargo el juez decidió no vincular al internista.

Fue en segunda instancia que se logró la vinculación del internista Roberto “S” por el delito de responsabilidad médica y homicidio culposo.

Le fueron dictadas medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. (Por José Luis Escamilla)