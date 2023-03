Fue vinculado a proceso Moisés “N”, por el delito de homicidio en el caso del ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval.

Moisés ‘N’, alias ‘El Moy’, único detenido por el magnicidio del ex funcionario, es señalado por haber rentado el cuarto del hotel donde se hospedaron los autores materiales del crimen.

Se trata del cuñado de Saúl Alejandro ‘N’, alias ‘El Chopa’, señalado por la Fiscalía estatal como el presunto autor intelectual del homicidio y que fue abatido en un enfrentamiento en Puerto Vallarta.

El 18 de diciembre del 2020, el ex gobernador se encontraba en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, cuando fue atacado a balazos por la espalda por un hombre y una mujer.