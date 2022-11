Por no haber hecho su trabajo y evitar que una familia tuviera acceso a la justicia un agente del ministerio público de la fiscalía de Jalisco fue vinculado a proceso.

El representante social imputado es Manuel Alejandro “N” quien se desempeñaba como agente del ministerio público en la localidad de Cuitzeo perteneciente al municipio de Ocotlán.

De acuerdo con la carpeta de investigación en junio de 2018 una mujer fue atropellada por un motociclista y la víctima denunció los hechos ante el entonces MP.

Sin embargo el funcionario estatal no comenzó las investigaciones sino hasta 2021 cuando ya había prescrito el delito, por lo que el caso no fue judicializado y las víctimas no obtuvieron justicia.

Fue entonces que la víctima acudió a la fiscalía anticorrupción que obtuvo de un juez la vinculación a proceso de Manuel Alejandro por el delito de abuso de autoridad.

Le fueron fijadas algunas medidas cautelares como acudir a firmar a juzgados cada tres meses. (Por José Luis Escamilla)