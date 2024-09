Una pareja fue vinculada a proceso por los delitos de chantaje y amenazas, luego que exigieron a un hombre una fuerte suma de dinero a cambio de no revelar información sensible sobre la víctima.

Todo inició el pasado 14 de noviembre cuando en el municipio de Acatlán, Enrique “H” contactó a la víctima para exigirle 1.5 millones de pesos a cambio de su silencio.

Y es que el ofendido sostenía ocasionalmente relaciones sexuales con una mujer identificada como Livier “V”, quien amenazó a la víctima con denunciarlo por el delito de violación, a pesar de que sus encuentros eran consensuados.

El ofendido hizo un primer pago a Enrique y a Livier por 700 mil pesos y después expidió un cheque por cien mil pesos más, sin embargo al ver que las exigencias no paraban decidió denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía Regional.

El juez de control determinó vincular a proceso a la pareja y dictarles medidas cautelares tales como la prohibición para acercarse a la víctima o los lugares en los que se encuentre, entre otras medidas. (Por José Luis Escamilla)