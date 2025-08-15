José de Jesús “N” fue vinculado a proceso y permanecerá seis meses en prisión preventiva en Puente Grande, acusado de feminicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía lo señala como responsable de al menos cinco ataques contra mujeres entre el 13 de junio y el 29 de julio en las inmediaciones del Periférico Sur, en Tlaquepaque.

Las víctimas denunciaron agresiones físicas que les dejaron diversas lesiones.

El juez consideró suficientes las pruebas para procesarlo por actos de odio o misoginia.