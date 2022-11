Fueron vinculados a proceso tres policías municipales de Guadalajara que no hicieron su labor como debían, configurándose así el delito de abuso de autoridad.

Los elementos imputados son Norma Estela “N”, Alejandro “N” y José Adán “N”, a quienes se les imputan hechos ocurridos el 1 de Agosto de 2020.

De acuerdo con la carpeta de investigación ese día los elementos detuvieron a 11 personas, pero en su informe no especificaron las horas en que ocurrieron las capturas.

Esto provocó que ocho de los detenidos denunciaran a los policías al considerar que se había violado el debido proceso porque fueron detenidos durante la mañana pero puestos a disposición de un agente del ministerio público varias horas después.

El juez que conoció del caso decidió vincular a proceso a los tres policías a quienes les fueron dictadas medidas cautelares como acudir a firmar cada mes, no salir del estado y no acercarse a las víctimas durante seis meses. (Por José Luis Escamilla)