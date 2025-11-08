Un juez de control vinculó a proceso a Uriel “N”, el sujeto que el pasado martes acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.

Durante la audiencia, el juez fijó la medida de prisión preventiva justificada y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Uriel “N” permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte y está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del imputado, el mismo día que hizo tocamientos a la mandataria federal sin su consentimiento.