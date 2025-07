Los cadáveres de dos hombres localizados esta mañana en las colonias El Campesino, en Tlaquepaque, y El Zapote del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, podrían corresponder a los presuntos responsables del asesinato de un niño de ocho años, ocurrido ayer en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua.

Ambos cuerpos presentaban huellas de violencia y heridas de arma de fuego. Aunque la identidad de los fallecidos no ha sido confirmada, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino, señaló que existen similitudes físicas con los posibles agresores.

“Todavía no hay seguridad del tema, se está por determinar. Yo sí me permiten, les enviamos un comunicado ya con el resolutivo te haya podido ser de este tema”.

Será la Fiscalía del Estado la encargada de determinar, mediante sus investigaciones, si estos dos hombres participaron en el ataque contra la vivienda donde se encontraba el menor, quien murió tras recibir impactos en cráneo y espalda. (Por Edgar Flores Maciel)