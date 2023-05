Colectivos de la sociedad civil acusaron se ha vuelto constante que a pesar de que vecinos cuenten con suspensiones provisionales o definitivas para proteger áreas verdes o parques, la autoridad no acata estos recursos judiciales. Enumeran los casos presentados en el Parque San Rafael y el Club Chivas San Rafael, las obras de Iconia y la troncal Huentitán en el norte de la ciudad o las invasiones al Cerro de la Reyna. El abogado ambientalista, Pedro León Corrales explica.

“Los jueces de distrito no hacen cumplir la suspensión y la autoridad las viola, ahí falla la judicatura federal quien no investiga los delitos, por el cumplimiento de la suspensión que es delito tipificado en la Ley de Amparo”.

Afirman que esta situación se registra también en la protección de áreas naturales como el cerro de El Gachupín, Cajititlán, la zona de Cañadas en Zapopan o la protección del Río Lerma. Informaron que se enviará un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar mayor vigilancia para que jueces vigilen el acatamiento de sus resoluciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)