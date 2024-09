Los enfrentamientos que desde hace cuatro días se registran en Sinaloa son reflejo del fracaso de la política de seguridad y combate a la delincuencia de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostiene la abogada y periodista de investigación Surya Palacios.

“Es un fracaso la política de seguridad y del combate a la delincuencia. No existe el Estado, reitero, en amplias zonas del país, eso es terrible. Son otros los que imponen la ley, los que cobran impuestos, los que extorsionan, los ciudadanos estamos a merced de la delincuencia. Lo que ocurre en Sinaloa no es menor como dice López Obrador. El hecho de que los ciudadanos tengan que restringir su libertad de tránsito que es un derecho humano”.

Estos enfrentamientos del cartel de Sinaloa, denotan que no hay estado, asegura Surya Palacios.

En tanto, la población está desesperada y recluida en sus casas, con escuelas y negocios cerrados por la violencia. (Por Gricelda Torres Zambrano )