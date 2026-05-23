Enfrentamientos armados entre grupos delictivos provocaron bloqueos carreteros y quema de vehículos este sábado en Cotija y municipios de la región occidente de Michoacán.

De acuerdo con autoridades, las agresiones incluyeron disparos con armas de grueso calibre, uso de drones con explosivos y colocación de “ponchallantas” en carreteras como Jiquilpan-Cotija.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, desplegó un operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en municipios como Villamar, Tocumbo y Jiquilpan.

Además, en Santa Clara del Cobre policías fueron atacados a balazos, aunque no se reportaron lesionados.