Aunque reconoce haber recibido a la precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, quien ayer lo visitó en Palacio Nacional, niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que haya sido para darle instrucciones.

“Vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco, pero también es mi amiga y es mi compañera. Pues es una visita que no tiene nada que ver, aunque se vio aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella, no lo hago. Eso lo va a decidir la gente”.

Por otro lado, insistió en que los maestros que lo esperaban el domingo en la inauguración de un Centro de Rehabilitación en Tlapa, Guerrero, eran provocadores al servicio de sus adversarios. (Por Arturo García Caudillo)