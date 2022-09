El director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, visitó este martes al presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia, no para quejarse, si no para exponer algunas de las dudas que ha ocasionado el VAR, y salió contento con la explicación que le dieron, según dijo.

“No venimos a quejarnos del arbitraje al contrario entendemos como está el futbol, es más que nada por el tema del VAR, cuando sí, cuando no; por ejemplo César, en este penal ya había marcado penal ¿por qué el VAR rectifica? Entonces creo que fue muy enriquecedora para todos, los cuestionamientos que nosotros les hicimos no es lo mismo quejarte a venir y que te expliquen porqué esto, porque lo otro, cómo se está trabajando, que están haciendo, entonces me voy contento muy satisfecho y confiando siempre en la Comisión de Arbitraje”.

En tanto, las Chivas que permanecieron desde el domingo en la Ciudad de México viajaron a Tijuana donde este miércoles enfrentan a los Xolos en su compromiso de la jornada 13.

(Por Manuel Trujillo Soriano)