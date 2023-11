El presupuesto de Jalisco para el próximo año será de 167 mil millones de pesos, un aumento de cinco por ciento en comparación con este 2023 y no contempla aumento de impuestos, así lo indica el mandatario, Enrique Alfaro, luego que el Secretario de la Hacienda Pública entregó anoche el proyecto de presupuesto para el 2024 al congreso local, para su discusión y aprobación.

No quiso adelantar el gobernador el presupuesto asignado a la UdeG, pero dice hay posibilidades de acuerdos.

“Creo que más allá de las discusiones que se han visto cada año en la universidad y el gobierno para los temas presupuestales hoy hay la posibilidad, no quiero adelantar mucho pero hay la posibilidad de que se construya un acuerdo para que se resuelva este problema de fondo y el rector tiene una oportunidad histórica, la tengo también yo, y yo no voy a desaprovechar esa oportunidad”. (Por Claudia Manuela Pérez)