Ante las críticas a su administración por permitir los vuelos de drones espías de Estados Unidos en la frontera con México, la presidenta Claudia Sheinbaum se defiende asegurando que no hay nada ilegal en ello.

“Primer lugar no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. A ver, vamos por partes, la primera, estos vuelos son parte de coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México y muchas veces es a petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del Gobierno de los Estados Unidos”.

Sin embargo, sí preguntó por qué el New York Times hizo pública esta información, quién se la filtró y qué es lo que buscan con ello. (Por Arturo García Caudillo)