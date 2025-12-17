Discovery, matriz de HBO y CNN, aconsejó a sus accionistas rechazar la oferta de adquisición de Paramount Skydance y respaldar su acuerdo original con el gigante del streaming Netflix, al considerar que la oferta de Paramount es “inferior” e “inadecuada”.

Paramount apeló directamente a los accionistas de Warner Bros con una oferta para comprar la compañía completa después de que el directorio de Warner Bros acordara vender sus negocios de streaming y estudios a Netflix.

Warner Bros planea escindir sus canales de cable, como CNN y TNT, en una empresa separada antes de completar el acuerdo con Netflix.