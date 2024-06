La ex candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, hace un llamado al Tribunal Electoral para que califique con realismo la elección presidencial y emita un fuerte regaño al Ejecutivo Federal tras su descarada intervención en el proceso.

“Me parece que el tribunal antes de calificar debe resolver todas las impugnaciones que presentamos, todas, y después que califique la elección. Yo sí esperaría en la calificación una claridad en el regaño del presidente por su intervención. El tribunal no puede decir que el presidente no intervino, usó recurso público, el presidente de alguna manera estuvo desde las Mañaneras haciendo este trabajo a favor de su candidata. Entonces el tribunal tendrá que emitir una resolución que sea de verdad creíble. Yo espero que lo haga”.

Y como no hay sanción posible, excepto el regaño, debido a que el presidente de la República sólo puede ser enjuiciado por traición a la Patria, Xóchitl informó que presentará una iniciativa al Senado para que al menos se pueda multar al Ejecutivo. (Por Arturo García Caudillo)