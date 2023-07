La senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Fiscalía General de la República para presentar un par de escritos y dar la cara ante las denuncias que algunos morenistas.

“No soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este país que trabajan. Entonces lo que no se vale es que el presidente a la mala me quiera hacer denuncias, a lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, como él dijera, ¿no? Echa cosas que no son, entonces por eso vengo a la Fiscalía a presentarme. Y bueno, pues aquí estoy, para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo”.

Y es que el diputado Alejandro Robles y el ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentaron sendas denuncias en contra de Gálvez, acusándola de aprovecharse de su cargo como funcionaria pública para otorgar contratos en favor de sus empresas, y de haber concedido permisos irregulares en materia inmobiliaria. (Por Arturo García Caudillo)