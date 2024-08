El ataque desde la Presidencia de la República en contra de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es una cortina de humo para desviar la atención sobre el pacto del Ejecutivo con el narco, asegura la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

“Por supuesto que esta es la caja china. Sacan este tema para que no le preguntemos qué pasó con El Mayo. ¿No que en México no puede pasar nada sin que el presidente lo sepa? No tiene ni idea el presidente de cómo salió El Mayo del territorio nacional. Eso habla de su ineptitud, su incapacidad o habla de su colusión con los narcos, porque de eso no hay duda. Aquí hay un pacto criminal”.

Lo peor del caso, dice Gálvez, es que eso no lo investiga la UIF, en tanto que la mayoría de los nombres que aparecen en la lista que dio a conocer Pablo Gómez, son periodistas. (Por Arturo García Caudillo)