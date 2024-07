Aunque lo niegue, el titular del Ejecutivo Federal ejerció violencia política de género e intervino en el proceso electoral, revira la ex candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Fue elección de Estado, el presidente López Obrador coaccionó el voto a través de programas sociales, hizo uso de recursos públicos, difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, así lo determinó el Tribunal Electoral. Hoy, el presidente lo niega, a pesar de que me descalificó en 96 ocasiones. Queda claro que la mayoría de los votos obtenidos por Morena en la pasada elección se deben a la estrategia orquestada desde Palacio Nacional”.

Desafortunadamente no habrá castigo, agrega la senadora hidalguense, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos, que López Obrador violó la Ley para ganar la elección. (Por: Arturo García Caudillo)