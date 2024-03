Que el Ejecutivo Federal hable de que se está preparando un golpe de Estado técnico es un síntoma claro de que sabe que va a perder su candidata, asegura la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“El ejército depende del presidente, ya que deje de, no sé si está tomando algo para el sueño o no despierte temprano, pero no hay golpe de Estado, no hay nada. —Pero dice que es técnico. —¿Golpe de Estado técnico? —Él puso de alguna manera las reglas, ahora él insistió en que se callara Fox, ¿no? Le dijo ‘cállate Chachalaca’, ¿se acuerdan? —Está criticando lo que él tanto peleaba, decía. —Exacto, exacto, él está haciendo exactamente lo que él peleaba. El llamado hoy al presidente es que se tranquilice porque le voy a ganar a su corcholata”.

Lo anterior lo comentó previo a su participación en Congreso de la Cámara Mexicana de la Construcción, donde anunció que su plan de gobierno contempla la creación de la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura. (Por Arturo García Caudillo)