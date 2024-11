La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, reveló que trabaja en la formación de un nuevo partido político que sea una opción innovadora y cuyos integrantes no vivan del presupuesto público.

La exsenadora dijo que busca construir una institución política cercana a la gente, donde sí se reserven el derecho de admisión y no tengan cabida políticos corruptos de otros partidos, como sucede en el caso de Morena, que ha recibido a priistas entre sus filas.

Indicó que al realizar un balance de la pasada elección federal encontró que un 40% de la población no votó por Morena y un porcentaje más no salió a votar porque no se siente representado por ninguna opción política.