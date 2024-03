Los resultados en materia de seguridad de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, durante su gestión como Jefa de Gobierno fueron mediocres, asegura la abanderada de oposición, Xóchitl Gálvez.

“Lo que Claudia Sheinbaum no dice es que cerca de 40 por ciento de los hogares en la Ciudad de México fueron víctimas del delito; el 80 por ciento de los habitantes se sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar, son resultados mediocres. Ahí está la Envipe. Ella no presenta esta encuesta porque no le conviene. Puede seguir ocultando la información, puede seguir diciendo que no se identifican las causas de la muerte de las personas, pueden seguir subiendo la cifra negra de los delitos que no se denuncian”.

Y es que apenas ayer, Sheinbaum presumía de tener los mejores resultados en materia de seguridad al haber bajado 58 por ciento los delitos de alto impacto en la capital. (Por Arturo García Caudillo)