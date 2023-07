La senadora Xóchitl Gálvez se inscribió este martes como aspirante a coordinadora del Frente Amplio por México. Al presentar su documentación, la legisladora hidalguense contó la historia de cómo llegó a hasta este momento y por qué a pesar de no ser militante de ningún partido, tiene el respaldo del PAN.

“Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una credencial. Pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. Eso de los papeles… pero miren, he sido una mujer honesta como servidora pública, los puedo mirar a los ojos y les puedo decir nunca me he robado un centavo. Por eso puedo darle la cara a los mexicanos”.

Y aseguró que llegó para ganar, no importa a quién le pongan enfrente y a pesar de que el partido en el poder tiene su jefe de campaña en Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)