La violencia en México ha alcanzado niveles que superan la imaginación afectando el actual proceso electoral y poniendo en riesgo la democracia.

“Queda demostrado que este gobierno ha fracasado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las familias mexicanas. Hay que decirlo claramente: hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad de decidir su voto. Presidente, no puede usted seguir negando la realidad, enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde, su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada”.

Mencionó uno por uno a los 44 candidatos asesinados en el actual proceso electoral y guardó un minuto de silencio por su eterno descanso. (Por Arturo García Caudillo)